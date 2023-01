Apple: i chip M3 potrebbero arrivare quest’anno con MacBook Air e iMac

Nonostante Apple abbia da poco lanciato le versioni Pro e Max del processore M2, alcune indiscrezioni arrivate da fonti autorevoli suggeriscono che i nuovi chip M3 potrebbero arrivare sul mercato già nel corso del 2023, con qualche possibilità di slittare al massimo al mese di gennaio 2024.

Apple M3 già nel 2023: in arrivo sui nuovi MacBook Air e iMac

La scorsa settimana Apple ha presentato i nuovi MacBook Pro da 14″ e 16″, alimentati dai processori M2 Pro e M2 Max. L'avanzamento tecnologico di Apple sembra però non volersi fermare nemmeno un secondo: secondo Mark Gurman di Bloomberg, infatti, l'azienda di Cupertino si starebbe preparando a lanciare anche la terza versione della CPU ARM che sembra aver cambiato le sorti della divisione PC di Apple.

Il processore M3 potrebbe arrivare a bordo dei nuovi MacBook Air e iMac già nel corso del 2023, con l'unica possibilità di vederli slittare al mese di gennaio 2024 proprio come successo quest'anno con la lineup dei MacBook Pro che per la prima volta non sono stati lanciati sul mercato nel mese di novembre.

Gurman reitera anche l'indiscrezione secondo la quale Apple starebbe preparando per il 2025 dei nuovi MacBook Pro con schermo OLED e supporto touch. Le novità più importanti, come sempre, arriveranno nel corso dell'annuale WWDC che si terrà a giugno. Non ci resta quindi che aspettare ancora qualche mese.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il