iOS 16.3 in arrivo la prossima settimana, risolto un bug molto fastidioso

Apple rilascerà presto iOS 16.3 e con esso, tante novità. La nuova versione del software è stata già resa disponibile per gli utenti Beta nella forma di Release Candidate e ciò ci permette di osservare in anteprima quelle che saranno le modifiche apportate. Dunque, diamo un'occhiata insieme alle principali novità di iOS 16.3.

Tutte le novità in arrivo con iOS 16.3

La maggior parte delle modifiche che verranno apportate con iOS 16.3 provvederanno a risolvere una serie di problemi e bug che impediscono il corretto funzionamento della versione attuale e creano non pochi disagi. Tra questi, c'è anche la risoluzione del problema delle linee orizzontali sullo schermo di iPhone 14, situazione piuttosto fastidiosa che ha coinvolto diversi utenti e che si verifica in modo casuale all'avvio dello smartphone o quando il display viene attivato dopo lo spegnimento.

Sono stati risolti anche alcuni problemi con Siri, riguardanti la riproduzione di musica e le richieste emesse da CarPlay; e il miglioramento della funzione di chiamata di emergenza (S.O.S). Per evitare chiamate accidentali, infatti, in seguito all'aggiornamento sarà necessario premere contemporaneamente il pulsante di accensione e quello del volume (uno qualsiasi) per eseguire l'azione.

Fronte nuove funzionalità, abbiamo anzitutto un nuovo sfondo Unity per la celebrazione del Black History Month, che potrà essere impostato sia su iPhone che su Apple Watch. iOS 16.3 introduce poi, il supporto al nuovo HomePod di seconda generazione e le chiavi di sicurezza per l'ID Apple. In questo modo, sarà possibile aggiungere un altro livello di sicurezza al proprio ID Apple, che richiederà una chiave di sicurezza fisica durante l'autenticazione a due fattori.

L'aggiornamento a iOS 16.3 dovrebbe arrivare in modo ufficiale la prossima settimana, tra la giornata di martedì e quella di mercoledì.

