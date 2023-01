La Russia contro Apple: 17 milioni di multa a causa di App Store

Nelle ultime ore la Russia ha contestato ad Apple una nuova multa da oltre 17 milioni di dollari a causa di un tema molto ricorrente quando si parla di App Store: il monopolio. Anche secondo il paese russo, infatti, la compagnia di Cupertino avrebbe tratto vantaggio dall'ecosistema completamente chiuso di iOS.

Ancora problemi per App Store di Apple: nuova multa dalla Russia

Il servizio federale anti-monopolio (FAS) della Russia ha inviato ad Apple una multa di circa 17.4 milioni di dollari (1.174.818.450 rubli) a causa dell'abuso della posizione dominante sul mercato. Ancora una volta, al centro dell'attenzione ci sarebbe l'App Store di iOS che violerebbe in questo caso le leggi russe sulla competizione.

Nel comunicato rilasciato dell'ente regolatore viene fatta menzione del fatto che sull'App Store di Apple gli sviluppatori sono costretti ad utilizzare il servizio di pagamento di Apple, e proprio questo obbligo sarebbe incompatibile con la legislazione russa.

Apple dovrà pagare la multa entro due mesi, ma al momento l'azienda di Cupertino non ha ancora commentato pubblicamente l'accaduto e non sappiamo se ci sarà un ricorso in tribunale.

A causa della guerra in Ucraina, sempre più brand nell'ultimo periodo hanno deciso di abbandonare la Russia, con il paese che sembrerebbe essere sempre più danneggiato anche dalla crisi dei chip nata a causa delle divergenze tra USA e Cina.

