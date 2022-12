Xiaomi Pad 6 potrebbe arrivare prima del previsto

Il rilancio della categoria tablet di Xiaomi è avvenuta con la serie Pad 5, ma adesso tutte le attenzioni sono rivolte al futuro rappresentato da Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro. La compagnia di Lei Jun sta preparando quelli che saranno i due nuovi tablet per il 2023, perciò vediamo cosa ci aspetta fra scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

Aggiornamento 29/12: un leaker parla di quella che sarebbe la data di presentazione per la serie Xiaomi Pad 6. Trovate tutti i dettagli in “Prezzo e data d'uscita”.

Xiaomi Pad 6 e 6 Pro: ecco cosa aspettarsi dai nuovi tablet

Design e display

Per ora non abbiamo ancora immagini o render che diano un volto a Xiaomi Pad 6 o Pad 6 Pro, ma non è escluso rimangano abbastanza simili alla gamma Pad 5. Ciò si tradurrebbe per il modello base in uno schermo LCD di qualità A-Si (Amorphous Silicon) da 10,6″ WUXGA+ (2.000 x 1.200 pixel), inferiore rispetto a quella di Pad 5.

La vera sorpresa potrebbe rivelarsi il modello Pro, che potrebbe sostanzialmente sostituire la variante Pad 5 Pro 12.4″ con un singolo modello Pro. Infatti, lo schermo sarebbe OLED LTPO e da ben 14″ 2.5K (2.800 x 1.752 pixel) e refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Nonostante la tecnologia OLED, parrebbe che il sensore d'impronte ci sia ma posto lateralmente su tutti e tre i modelli.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Con nomi in codice “pipa” e “liuqin“, sia per Xiaomi Pad 6 che Pad 6 Pro si dice che verrà adottata una configurazione hardware basata su piattaforma Qualcomm. Il modello base avrebbe lo Snapdragon 870 presente su Pad 5 Pro, mentre il nuovo modello Pro passerebbe allo Snapdragon 8+ Gen 1, oltre a una possibile variante MediaTek dotata di Dimensity 9xxx.

Per la batteria si vocifera che l'amperaggio possa calare a 8.000 mAh rispetto agli 8.720 e 8.600 mAh della serie Pad 5, ma vantando una ben più veloce ricarica rapida che passerebbe da 33W a 67W sul modello base e da 67W a 120W su quello più avanzato. Per le altre specifiche ci aspettiamo conferme come il supporto a tastiera e stylus dedicati per la produttività, doppia fotocamera posteriore, supporto 5G, Wi-Fi Dual Band ed NFC e 4 speaker stereo.

Xiaomi Pad 6 e 6 Pro – Prezzo e data di uscita

Rispetto al lancio della serie Pad 5, avvenuto ad agosto 2022, la presentazione di Xiaomi Pad 6 dovrebbe avere luogo nel corso del Q2 2023, anticipando di qualche mese il corso dei nuovi tablet. È probabile che i modelli Pro rimarranno nuovamente esclusiva della Cina, mentre il modello base dovrebbe avere una variante Global. Non se ne conosce ancora il prezzo, ma immaginiamo non cambierà molto rispetto ai 399,90€ proposti di listino in Italia per Pad 5.

