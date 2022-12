Xiaomi Band 7 Pro a meno di 70€: nuova occasione per la versione Global!

La nuova Xiaomi Band 7 Pro torna a far parlare di sé con un'offerta top grazie ad un codice sconto targato Hekka. Questo fitness tracker si distingue per il suo design e per essere tra gli indossabili più completi presenti sul mercato, offrendo svariate funzionalità e tecnologie per il monitoraggio della salute e del fitness. Approfittane ora perché il prezzo è super e si tratta della versione Global della smartband!

Band 7 Pro, il fitness tracker più avanzato di Xiaomi è in offerta su Hekka

Xiaomi Band 7 Pro presenta un design molto più vicino a quello di uno smartwatch che a quello di un fitness tracker, essendo dotata di un ampio display rettangolare da 1.64″ con risoluzione 456 x 280 pixel. Il dispositivo supporta l'Always-On Display e dispone di un sensore di luce ambientale che regola automaticamente la luminosità dello schermo in base alle circostanze.

Sono più di cento le modalità di allenamento supportate, per le quali questa fitness band offre diverse funzionalità di monitoraggio, grazie anche alla presenza di un modulo GPS integrato. Non mancano il monitoraggio continuo dell'attività cardiaca, il rilevamento del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), il controllo del sonno e dello stress. Per scoprire tutte le caratteristiche di Xiaomi Band 7 Pro nel dettaglio, consigliamo la lettura del nostro articolo dedicato.

Come anticipato, Xiaomi Band 7 Pro può essere acquistata nella versione Global su Hekka con un codice sconto dedicato. Inoltre, dettaglio importante, in questo caso abbiamo la spedizione gratis: ciò vuol dire che il prezzo non lieviterà!

Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

