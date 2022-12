Xiaomi 12/12 Pro: occhio ad aggiornare ad Android 13

Nel momento in cui scrivo questo articolo, soltanto Xiaomi 12 e 12 Pro hanno ricevuto l'aggiornamento Android 13 in Europa fra i modelli Xiaomi che lo riceveranno. Una buona notizia per i rispettivi possessori, ma come ogni major update Android c'è sempre il rischio di imbattersi in bug che possano invalidare l'esperienza quotidiana in maniera più o meno sostanziale. E purtroppo per questi utenti, i top di gamma della serie 12 stanno riscontrando problemi non di poco conto con questo aggiornamento.

L'aggiornamento Android 13 per Xiaomi 12 e 12 Pro porta con sé bug software

All'interno dell'ultimo bug report pubblicato dal team MIUI, sia Xiaomi 12 che 12 Pro soffrono di alcuni problemi importanti: la vibrazione non funziona, le app non mostrano notifiche a schermo e sul modello Pro la rete dati non funziona. Nel caso di Xiaomi 12, la ROM interessata è la V13.2.4.0.TLCEUXM, mentre su 12 Pro è la V13.2.4.0.TLBEUXM, cioè la MIUI 13.2 EEA rilasciata in Europa e basata su Android 13. Se aveste uno fra Xiaomi 12 e 12 Pro, non aveste ancora effettuato l'aggiornamento e non voleste rischiare, vi invitiamo ad attendere la risoluzione di questi bug prima di compiere l'update.

