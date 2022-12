Ultenic U11 è l’aspirapolvere da avere sotto l’albero di Natale, ora a meno di 140€!

Con l'inizio del mese di dicembre e la fine delle occasioni del Black Friday è il momento di cominciare a pensare ai regali di Natale. Sembra prematuro? Fidatevi, perché non lo è mai! Meglio partire prevenuti, specialmente quando c'è un'offerta come questa: Ultenic U11 è l'aspirapolvere ciclonico più conveniente del momento, ora al miglior prezzo su Hekka (con spedizione dall'Europa)!

Ultenic U11 tra i regali di Natale: occasione d'oro con Coupon Hekka

Dotato di un motore brushless da 260W e caratterizzato da uno stile sobrio ed elegante, Ultenic U11 rappresenta il regalo di Natale perfetto per chi è in cerca di un prodotto dedicato alle pulizie intelligenti. Potenza di aspirazione di 25.000 PA, fino a 50 minuti di utilizzo continuo, un display LED per visualizzare tutti i parametri, un corpo leggero e maneggevole: insomma, l'alleato convenente per le pulizie di casa!

L'aspirapolvere ciclonico Ultenic U11 è disponibile al miglior prezzo di sempre grazie al nuovo Coupon di Hekka: immancabile, poi, la spedizione direttamente dai magazzini europei dello store.

Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. E per chi vuole saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione!

Per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il