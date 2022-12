Ulefone Power Armor X11 Pro è il rugged phone compatto con tanta batteria!

Il mondo dei rugged phone è vastissimo ma i brand specializzati in questo settore si contano sulle dita di una mano (specialmente quelli validi). Ulefone Power Armor X11 Pro è uno degli ultimi modelli di un brand specializzato proprio in dispositivi ultra-resistenti: ancora una volta ci troviamo alle prese con un telefono dall'ottimo rapporto/qualità prezzo, una manna dal cielo se siete in cerca di un device per esigenze “particolari”!

Ulefone Power Armor X11 Pro scende di prezzo su Hekka: ecco come fare per risparmiare

Quanto a dimensioni, Ulefone Power Armor X11 Pro è un rugged phone abbastanza compatto: parliamo di un modello equipaggiato con un display HD+ da 5.45″ di diagonale e dimensioni di 158.2 x 76.7 mm. Lo spessore è di 19.2 mm e ovviamente è dovuto alla presenza di una scocca robustissima e di una mega batteria da 8.150 mAh.

Il dispositivo presenta le classiche certificazioni IP68 e IP69K, insieme a quella di grado militare MIL-STD-810G: si tratta di un terminale impermeabile, resistente a polvere, urti e cadute, in grado di sopravvivere anche in condizioni estreme.

Il cuore dello smartphone è il chipset Helio G25 di MediaTek, supportato da 4/64 GB di memorie, con storage espandibile tramite micro SD. Completano il quadro una fotocamera da 16 MP, il supporto Dual SIM 4G, GPS, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC per i pagamenti, Android 12 ed un pulsante personalizzabile posizionato sul bordo sinistro.

Il nuovo rugged phone Ulefone Power Armor X11 Pro arriva sullo store Hekka ed è già in offerta con codice sconto e spedizione gratis. Una soluzione perfetta per chi cerca un dispositivo ultra-resistente, senza spendere una fortuna!

