L’indistruttibile rugged Ulefone Armor X6 Pro in offerta: solo 100€!

Se lavorate in ambienti pericolosi dove il pericolo di caduta dello smartphone è sempre dietro l'angolo, potreste proprio aver bisogno di un rugged phone come Ulefone Armor X6 Pro. Grazie al codice sconto proposto da Hekka, è possibile portare a casa questo telefono ad un prezzo davvero conveniente.

Ulefone Armor X6 Pro può affrontare le condizioni più estreme: in sconto con questo coupon

Ulefone Armor X6 Pro è uno smartphone “rugged“, ovvero in grado di resistere a condizioni estreme come l'immersione in acqua profonda 1.5 metri per 30 minuti, oppure alle cadute da quasi 2 metri di altezza. Il dispositivo, infatti, è certificato IP68, IP69K e MIL-STD-810G.

Questo smartphone è dotato di un chipset Mediatek MT6761 con processore quad-core e 4 GB di RAM, affiancati da 32 GB di spazio di archiviazione con la possibilità di espanderlo fino a 128 GB grazie al supporto per microSD.

Il comparto fotografico, invece, vede la presenza di un sensore principale Sony IMX214 da 13 MP con CMOS ed una fotocamera per i selfie da 5 MP. Per quanto riguarda la connettività, questo smartphone è dotato di supporto NFC compatibile con Google Pay, Dual-SIM 4G, WiFi, Bluetooth e Radio FM.

Ulefone Armor X6 Pro è disponibile su Hekka al prezzo di 100.1€, grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, dalla Cina, è gratuita.

