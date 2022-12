Tutto il necessario a portata di mano, con la torcia multiuso Xiaomi NEXTOOL

Questo gadget targato Xiaomi NEXTOOL è perfetto da tenere in auto o da portare con sé nelle occasioni più particolari (come avventure Outdoor e gite): si tratta di una torcia multiuso potente, che integra 6 accessori in 1. Come al solito quando si parla di prodotti Xiaomi YouPin si spende poco ma la qualità è al top!

Xiaomi NEXTOOL: la torcia multiuso 6 in 1 torna in sconto con Coupon

La torcia multiuso Xiaomi NEXTOOL è un prodotto targato YouPin, realizzato da un brand specializzato proprio in accessori multifunzione (anche dedicati alla sicurezza). In questo caso si tratta di un gadget 6 in 1 che conosciamo bene, già lanciato in precedenza: il dispositivo offre una pratica torcia da 1000 lumen ma integra anche altre caratteristiche.

Abbiamo la funzione di lampeggiante (a 200 lumen), quella da segnale acustico, una luce rossa di segnalazione e dei LED laterali utili per sfruttare la luce della torcia senza la necessità di impugnarla. Infine abbiamo una batteria da 2.600 mAh che permette di alimentare il gadget e di utilizzarlo come power bank. Insomma, il gadget perfetto da avere sempre con sé oppure in auto, per qualsiasi emergenza.

Il gadget torcia multiuso di Xiaomi NEXTOOL è disponibile in offerta su Hekka, con un codice sconto dedicato e la spedizione gratis.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscrivetevi al nostro canale Telegram GizDeals!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il