Thunora Power Station è perfetta per il campeggio: più di 100€ di sconto!

Se siete amanti del campeggio saprete sicuramente quanto è importante avere a disposizione un generatore elettrico in grado di alimentare i dispositivi di cui ci circondiamo ogni giorno. Grazie al codice sconto di Hekka, oggi potremo portare a casa la Thunora Power Station ad un prezzo davvero allettante.

Una piccola centrale elettrica portatile: Thunora Power Station può essere vostra a prezzo super

Thunora Power Station è una piccola centrale elettrica portatile con una capacità di 96.000 mAh ed una potenza massima di 200W, in grado di fornire un output di 110V. La protezione da sovraccarichi fino a 600W permette alla power station di operare senza pericoli per l'incolumità di persone e dispositivi connessi.

Questo dispositivo è dotato di un'uscita AC da 110V, due uscite USB di tipo A Quick Charge 3.0 da 18W, un'uscita USB Type-C Power Delivery da 25W, un ingresso/uscita di ricarica sempre Type-C con Power Delivery da 60W, porta accendisigari e due uscite DC da 12V.

La stazione di ricarica è dotata anche di luce d'emergenza posizionata lateralmente, particolarmente utile in campeggio nel caso in cui serva dover illuminare una particolare zona, oppure in caso di pericolo in un ambiente molto buio.

Thunora Power Station è disponibile su Hekka al prezzo di 166€, grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, dall'Europa, è gratuita.

