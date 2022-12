Tecno Phantom V Fold è il pieghevole che nessuno si aspetta

In pochi si sarebbero immaginati l'esistenza di Tecno Phantom V Fold, nonostante parliamo di un marchio che si sta dimostrando piuttosto competitivo in termini di originalità. Lo abbiamo visto di recente con Tecno Phantom X2, il primo con fotocamera retrattile, ma anche con gli eccentrici Camon 19 Pro Mondrian, Pova 4 e Spark 9 Pro. Visto quanto l'azienda sta spingendo per mostrarsi al mondo come un brand da notare in un panorama che tende spesso ad appiattirsi su sé stesso, forse non sorprende che all'orizzonte ci sia anche un suo pieghevole.

Tecno Phantom V Fold sta arrivando: quello che sappiamo sul futuro pieghevole

A testimoniare l'esistenza di Tecno Phantom V Fold c'è l'ente certificativo Bluetooth SIG, dove viene siglato come “AD10” e con supporto Bluetooth 5.3. Sono ancora pochissimi dettagli, ma l'hardware sembra essere di fascia alta, visto che il BT 5.3 lo troviamo su SoC quali Dimensity serie 8 e serie 9 nel caso di MediaTek o Snapdragon serie 8 in quello di Qualcomm.

La stessa Tecno ha anticipato l'uscita del suo primo pieghevole mesi fa, anche se in quel caso il nome veniva indicato come Tecno Butterfly V, con lancio previsto per fine 2022. Il nome potrebbe essere cambiato in fase di sviluppo, e a questo punto non resta che scoprire se sia cambiata anche la data di lancio o meno.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il