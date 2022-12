Correte: PlayStation 5 disponibile su Amazon Germania senza invito!

Mettere le mani sulla console di casa Sony è diventata ormai un'impresa titanica e ogni occasione ghiotta è sicuramente da prendere al volo. Quella presente su Amazon Germania lo è di sicuro e se siete interessati all'acquisto di PlayStation 5 allora è il caso di dare un'occhiata: la console è disponibile senza invito e al momento risulta ancora acquistabile!

PlayStation 5 su Amazon Germania con God of War Ragnarock: occasione unica!

Come i più attenti al mondo videoludico ben sapranno, trovare una PS5 che duri più di una manciata di minuti e una sorta di evento. In questo caso, dall'inizio della promozione, l'offerta risulta ancora attiva (ma potrebbe terminare in qualsiasi momento): se puntate a mettere le mani sulla console Sony allora questa è l'occasione perfetta!

PlayStation 5 è disponibile senza invito su Amazon Germania ad un prezzo “umano” (a cui va ad aggiunta la spedizione, ma nulla di preoccupante). Sono acquistabili sia PS5 Digital a 519€ che la versione Standard a 619€, in entrambi i casi in bundle con God of War: Ragnarock.

Le spedizioni avverranno tra il 30 gennaio e il 1° febbraio mentre per quanto riguarda la promozione, è disponibile solo per i clienti Prime su Amazon Germania. Come fare per sfruttare l'iniziativa? Niente di più semplice: effettuate il login con il vostro account Amazon e poi attivate la prova gratuita di Prime Germania. Una volta terminato l'acquisto, non dimenticate di cancellare l'iscrizione prima del rinnovo del pagamento (sono 30 giorni di prova gratuita).

