Sony rilascia Android 13 sui primi modelli compatibili

Bisogna dirlo: di tutti i brand Android, Sony è uno dei meno prolifici in termini di aggiornamenti, anche nel caso di Android 13. Diversi produttori hanno già dato via al roll-out del major update per i rispettivi smartphone, mentre la casa nipponica si è presa più tempo di aziende che contano su un numero ben maggiore di modelli in catalogo. Ma oggi abbiamo una buona notizia, perché in rete sono comparse le prime segnalazioni riguardanti il rilascio dell'aggiornamento anche su alcuni smartphone targati Sony.

L'aggiornamento Android 13 arriva anche sugli smartphone Sony Xperia

Stando ai feedback degli utenti, infatti, scopriamo che l'aggiornamento Android 13 sta arrivando su modelli quali Sony Xperia 5 IV, 5 III, 1 III e Pro-I; secondo quanto riferito in rete, l'aggiornamento è stato rilasciato inizialmente solo in Giappone e contiene le patch di sicurezza di novembre 2022. All'appello mancano terminali più recenti, come per esempio 10 IV, 1 IV o 10 III, ma immaginiamo che sia soltanto questione di tempo prima che anch'essi ricevano la versione più recente del firmware Sony.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il