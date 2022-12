Realme Buds Air 3 Neo a meno di 30€: l’occasione arriva con questo Coupon!

Perditi nella tua musica con gli auricolari TWS Realme Buds Air 3 Neo: perfette per lo sport, per ascoltare i propri brani preferiti in qualsiasi momento e per fare chiamate cristalline, ad un prezzo super grazie al nuovo Coupon dello store Hekka!

Realme Buds Air 3 Neo: TWS a prezzo bomba con il nuovo Coupon Hekka

Gli auricolari true wireless di Realme sono dotato di un look fresco e stiloso, con una custodia di ricarica semi-trasparente ed indossabilità in-ear. Non mancano funzionalità utilissime come la cancellazione del rumore AI per le chiamate e la modalità a bassa latenza da 88 ms (perfetta per guardare video o giocare).

Le Realme Buds Air 3 Neo offrono driver da 10 mm, ricarica rapida Dart (bastano 10 minuti per 120 di riproduzione), Bluetooth 5.2, resistenza IPX5 e supporto Dolby Atmos. Date un'occhiata anche alla nostra recensione per saperne di più!

L'occasione dedicata alle Realme Buds Air 3 Neo arriva da Hekka: le TWS scendono ad un prezzo super, solo 27.3€ – con tanto di spedizione gratis – grazie al nuovo coupon dello store. Imperdibili se cerchi un paio di cuffie economiche ma dal design accattivante e senza rinunce!

