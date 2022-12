Realme 10s uscirà domani, ma il TENAA svela (quasi) tutto

Dopo il lancio di ben quattro modelli, la serie 10 è pronta ad arricchirsi con un nuovo dispositivo. Questa volta si scenderà di prezzo con Realme 10s, il piccolo della famiglia: andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo ed uscita sul mercato!

Realme 10s: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Il design del nuovo membro della serie è simile a quello di Realme 10 4G (lanciato in Italia di recente): abbiamo una Dual Camera con i sensori disposi in due anelli, affiancati dal Flash LED e integrati nella scocca. Realme 10s sarà l'opzione budget della gamma ma al momento non ci sono altri dettagli ufficiali.

Per fortuna lo smartphone sarebbe certificato dal TENAA con la sigla RMX3617, offrendoci una panoramica delle caratteristiche. Stando all'ente cinese abbiamo un display LCD TFT da 6.58″ con risoluzione Full HD+ (2408 x 1080 pixel), ma non ci sono informazioni sul refresh rate.

Il dispositivo misura 164.4 x 75.1 x 8.1 mm, per un peso di 191 grammi; il lettore d'impronte è posizionato di lato, integrato nel tasto di accensione.

Specifiche tecniche

Per ora le specifiche tecniche di Realme 10s sono complete a metà: sappiamo che il dispositivo è equipaggiato con un chipset octa-core, supportato da 6/8/12 GB di RAM e 64/128/256 GB di storage espandibile tramite microSD. Non è detto che saranno commercializzati tutti i tagli di memoria certificati.

Per la batteria abbiamo un'unità da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W. Il comparto fotografico si basa su un sensore principale da 50 MP accompagnato da un modulo dedicato alla profondità di campo. Frontalmente c'è una selfie camera da 8 MP.

Realme 10s – Prezzo e uscita

Il prezzo di Realme 10s non è ancora trapelato ma di certo si tratterà di una cifra accessibile; per la data di presentazione, il lancio del dispositivo è stato confermato per il 16 dicembre in Cina.

