Dimensity 9200 conquista la classifica Antutu | Novembre 2022

Come ogni anno, la fine del 2022 coincide con il lancio dei nuovi chipset di casa Qualcomm e MediaTek, rispettivamente Snapdragon 8 Gen 2 e Dimensity 9200, cioè i prossimi campioni di Antutu. E infatti le nuove edizioni della classifica mensile della celebre piattaforma di benchmarking stanno già iniziando a premiare i nuovi SoC high-end dei due chipmaker.

La classifica Antutu di novembre ha un nuovo #1 per la classifica dei top di gamma

Rispetto agli scorsi mesi, ecco quindi che la classifica degli smartphone più potenti in assoluto stilata dal team Antutu mette in prima posizione vivo X90. È il primo smartphone al mondo col Dimensity 9200 di MediaTek, forte del nuovo SoC a 4 nm dotato di CPU Cortex-X3 fino a 3,05 GHz, GPU Immortalis-G715 e memorie LPDDR5X e UFS 4.0. Non troviamo la controparte con Snapdragon 8 Gen 2, non per demeriti di Qualcomm quanto per il fatto che i primi smartphone che lo montano stanno iniziando a uscire adesso. Prevedibilmente la classifica di dicembre/gennaio vedrà balzare in prima posizione modelli come iQOO 11 Pro e Xiaomi 13 Pro. A parte questo, 9 posizioni su 10 sono comunque occupate da smartphone con SoC Qualcomm, grazie alla potenza offerta dallo Snapdragon 8+ Gen 1.

Scendendo di categoria, non vediamo novità nella classifica di fascia medio/alta, il cui podio è ancora occupato dal trittico composto da OnePlus Ace, Ace Pro e OPPO Reno 8 Pro+ 5G, tutti e tre dotati di Dimensity 8100-Max. Ed è notevole che il resto della classifica sia anch'esso occupato da soli smartphone alimentati da soluzioni MediaTek, che si parli di Redmi, Realme, vivo, OPPO o Honor.

Chiudiamo con la classifica degli smartphone mid-range più potenti, dove l'unica ma significativa new-entry è proprio Redmi Note 12 Discovery Edition. Nonostante sia il modello più recente della classifica, si posiziona ultimo con un Dimensity 1080 che non riesce a tenere testa alla serie 7 del brand Snapdragon.

Classifica Global

Dalla classifica cinese passiamo a quella Global, con cui Antutu ci rivela quali sono gli smartphone più potenti venduti in tutto il mondo e non soltanto in Cina. E le cose cambiano in maniera prevedibile: tutti i vari modelli cinesi scompaiono in favore, perciò il Dimensity 9200 non c'è e il podio viene preso da ROG Phone 6, 6 Pro e ASUS ZenFone 9, tutti e tre alimentati dallo Snapdragon 8+ Gen 1.

Cambia anche la classifica Antutu nella fascia medio/alta, con Xiaomi 12T, Realme GT Neo 3 e Redmi K50i che conquistano le prime tre posizioni, anch'essi guidati dal Dimensity 8100 di MediaTek. Possiamo notare anche che MediaTek non occupa l'intera classifica ma si contende alcune posizioni con Qualcomm.

Concludiamo con la parte bassa del mercato, con la classifica degli smartphone mid-range Global più potenti che viene guidata da iQOO Z5, Honor 70 e Realme GT Master. E ancor di più che nella controparte cinese, possiamo notare come tutti i modelli siano mossi da chipset Qualcomm della serie Snapdragon 7.

