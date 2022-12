POCO X4 GT si aggiorna ad Android 13 | Download

Altro giro, altra cosa: un altro smartphone si aggiunge alla lista di quelli aggiornati ad Android 13 e si tratta di POCO X4 GT. Dopo i top di gamma Xiaomi e alcuni modelli di fascia media, anche l'esponente del sub-brand POCO sta ricevendo il major update che porta con sé l'ultima versione del robottino verde.

Sta partendo l'aggiornamento MIUI basato su Android 13 a bordo di POCO X4 GT

L'aggiornamento in fase di rilascio riguarda la build V13.2.5.0.TLOMIXM, perciò consiste nella MIUI 13 Global per quanto ancora ferma in Stable Beta; questo significa che, per il momento, il rilascio OTA è destinato unicamente ai beta tester Mi Pilot. Bisognerà attendere ancora per il successivo roll-out della MIUI 14, ma potete già scaricare e installare manualmente l'update ad Android 13 (a vostro rischio e pericolo):

Scarica Android 13 per POCO X4 GT

