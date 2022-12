Quattro utenti hanno provato OPPO Reno 8 e Reno 8 Pro per 30 giorni: ecco com’è andata!

A fine agosto OPPO ha lanciato in Italia i nuovi modelli della serie Reno: si tratta di due smartphone elegantissimi, con chipset MediaTek ed un occhio attento alle foto. Poco dopo è stata lanciata una nuova edizione di Testa e Resta, interamente dedicata a OPPO Reno 8 e Reno 8 Pro. I dispositivi sono finiti nelle mani di 4 utenti per una prova di 30 giorni: come sarà andata?

OPPO Reno 8 Series nelle mani di 4 persone: 30 giorni per decidere se tenere o lasciare!

Reno 8

OPPO Community è lo spazio virtuale dedicato agli appassionati del brand cinese, un punto d'incontro per restare sempre aggiornati sulle ultime novità, chiedere consigli ed avere accesso a promozioni e contenuti esclusivi. L'ultima iniziativa ha coinvolto OPPO Reno 8 e Reno 8 Pro: si tratta di smartphone caratterizzati da un look stiloso ed ottime specifiche tecniche, interamente basate su MediaTek.

Ma che cos'è l'iniziativa Testa e Resta? Si tratta di un appuntamento fisso per gli amanti del brand che vede protagonisti gli utenti alle prese con i prodotti dell'ecosistema OPPO. In questo caso 4 persone hanno provato per 30 giorni la Reno 8 Series 5G e in cambio gli è stato chiesto di scrivere una recensione il più possibile completa da postare sulla Community di OPPO.

Non finisce qui, perché ora le cose si fanno “piccanti”: i quattro utenti hanno la possibilità di tenere il dispositivo (acquistandolo con uno sconto del 50%) oppure restituirlo. Come sarà andata? Le persone coinvolte saranno state contagiate dallo spirito di OPPO?

Per scoprire tutti i dettagli dell'iniziativa “Testa e Resta – Reno 8 Series” non resta che dare un'occhiata alla pagina dedicata presente su OPPO Community!

Reno 8 Pro

E noi cosa pensiamo di Reno 8 e Reno 8 Pro? OPPO ha fatto dell'eleganza il suo mantra: l'attenzione che viene posta allo stile è sempre altissima in ogni fascia di prezzo e i modelli della serie Reno non fanno eccezione. Ovviamente non abbiamo solo design ma anche tanta sostanza sia in termini di performance che per quanto riguarda il comparto fotografico. Eccovi i nostri contenuti dedicati alla serie!

