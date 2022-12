OPPO: manca poco al lancio del suo chipset per smartphone

Da tempo di parla di OPPO e di un presunto chipset proprietario destinato agli smartphone, con tante voci dalla Cina ma finora nulla di concreto. Si tratta di un'indiscrezione che ritorna periodicamente, ma questa volta stiamo davvero per avvicinarci al possibile periodo d'uscita: l'anno del debutto sarà proprio il 2023, almeno secondo quanto riportato da un insider asiatico.

OPPO dovrebbe lanciare un chipset per smartphone: ecco le ultime novità

Come evidenziato poco sopra, il fantomatico chipset per smartphone di OPPO è un rumor che circola da tanto: ne hanno parlato vari leaker, compresi alcuni affidabili. A questo giro l'indiscrezione arriva sempre dalla Cina: l'insider avrebbe dei contatti all'interno della catena di semiconduttori di TSMC e rivela che il processore di OPPO farà la sua comparsa nel secondo trimestre del 2023 (quindi tra aprile e giugno).

La produzione di massa è prevista invece per il terzo trimestre del 2023: il chipset sarà realizzato con processo FinFet da 4 nm. Ovviamente avrà dalla sua un modem 5G prodotto da terzi (forse MediaTek). Al momento non ci sono altri dettagli.

Stando a DigitalChatStation, invece, il chipset OPPO sarà realizzato sempre da TSMC ma con processo a 3 nm; per l'uscita, si fa più cauto e guarda direttamente al 2024. Per quanto riguarda il primo smartphone con questa soluzione è impossibile non pensare ad un modello della serie Find: si tratterà dei prossimi Find X6 oppure salteremo alla generazione successiva?

Ricordiamo che OPPO non è di certo nuova alla produzione di chipset: la casa cinese ha lanciato già MariSilicon X (dedicato all'imaging) e MariSilicon Y (pensato per l'audio). L'azienda ha anche fondato una proprie società di produzione, quindi un SoC per smartphone potrebbe non essere poi cosi irreale.

