OPPO sfida Xiaomi: sta arrivando il suo cane robotico

Ci avviciniamo a grandi passo all'Inno Day 2022, la conferenza di fine anno che come ogni volta inaugurerà le nuove tecnologie a cui OPPO sta lavorando, alcune più concrete, altre più prototipali. Sicuramente fra i prodotti più pronti agli scaffali ci saranno Find N2 e Find N2 Flip, i nuovi pieghevoli in arrivo anche in Europa, e ad accompagnarli ci sarà anche qualcosa di più peculiare, ovvero un vero e proprio cane robotico.

Inno Day 2022: fra le novità tech ci sarà anche un cane robotico made in OPPO

Anche se manca un annuncio ufficiale, il video teaser postato da OPPO sui social non sembra lasciare spazio ai dubbi: “Chi è un bravo ragazzo?” recita il post, con una clip che vede un bambino accompagnarsi a quello che sembra essere un animale domestico. Nel 2019 fu la nota Boston Dynamics a stupire tutti presentando il suo Spot, quadrupede robotico dalle sembianze canine, ingegnerizzato e commercializzato per svolgere mansioni lavorative. È arrivato poi il turno di Xiaomi, che nel 2021 ha seguito le orme della società robotica presentando CyberDog, riproposto anche in formati decisamente più economici.

Questo nuovo cane robotico sarà una novità più all'avanguardia e pensata per mostrare le capacità tecnologiche di OPPO che un prodotto pensato per le masse, anche perché parliamo di prodotti tutt'altro che economici: Spot parte da circa 75.000$, mentre Xiaomi CyberDog lo si può trovare attorno ai 1.500$. Appuntamento quindi all'OPPO Inno Day 2022 per scoprire se OPPO deciderà di commercializzarlo o meno.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il