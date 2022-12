Nel futuro di OnePlus c’è anche una tastiera meccanica

Non solo smartphone e accessori annessi: da qualche anno, OnePlus si è lanciata anche in altri mercati tecnologici. Per esempio, a breve scopriremo i primi monitor PC della compagnia di Pete Lau, mentre in passato abbiamo visto il lancio di diversi modelli di smart TV e di indossabili, fra smartband e smartwatch; per non parlare del primo tablet, di cui di tanto in tanto si torna parlare. Ma non è finita qui, perché per festeggiare il 9° anniversario dalla nascita nel 2013 è stato lanciato il nuovo programma OnePlus Featuring, ideato per portare avanti la collaborazione con la propria community.

OnePlus celebra il 9° anniversario con il programma Featuring e la sua prima tastiera

Sin dal suo esordio, OnePlus si è contraddistinta per una certa cooperazione con gli utenti, fra contest, promozioni e partnership varie. Lo scopo di OnePlus Featuring è quello di dare voce alla community per la realizzazione di nuovi prodotti, anche in categorie mai esplorate prima. Per esempio una tastiera meccanica, la prima creazione dell'iniziativa che vedrà OnePlus alle prese con un prodotto mai affrontato prima.

Per l'occasione, OnePlus collaborerà assieme Keychron, azienda leader di settore, per la realizzazione di una tastiera meccanica “completamente personalizzabile” che dovrebbe affiancare ad hoc i succitati monitor per PC. Maggiori dettagli verranno resi pubblici il 15 dicembre, per un prodotto che verrà successivamente commercializzato in tutto il mondo, Italia compresa, proprio tramite la piattaforma OnePlus Featuring.

