Le cuffie TWS Nokia E3101 in sconto: cancellazione del rumore ENC a metà prezzo!

Se avete bisogno di un paio di cuffie che cancellino in modo automatico il rumore durante le chiamate, il codice sconto Hekka di oggi vi farà proprio al caso vostro! Grazie a questo nuovo coupon è possibile portare a casa le cuffie TWS Nokia E3101 a meno di 24€.

Le cuffie Nokia E3101 TWS sono dotate di connettività Bluetooth 5.1 che offre un segnale sempre forte e stabile, per evitare di perdere la connessione con lo smartphone oppure qualsiasi altro dispositivo a cui siano collegate.

Le E3101 sono dotate di driver dinamico da 13 millimetri e cancellazione del rumore ENC, per offrire una voce cristallina durante le telefonate. La batteria da 300 mAh garantisce, accoppiata alla custodia di ricarica, un'autonomia di ben 29 ore di riproduzione.

La ricarica della custodia avviene tramite cavo USB-C, che troviamo nella confezione di vendita accompagnato anche da 3 paia di gommini Earplugs di diverse misure: piccoli, medi e grandi.

Le cuffie TWS Nokia E3101 sono disponibili su Hekka al prezzo di 23.8€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, dalla Cina, è gratuita.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

