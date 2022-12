Il monopattino elettrico Navee N65 scende per la prima volta sotto i 500€!

Voglia di passare alla mobilità green ma non sai come orientarti tra i veicoli disponibili e come fare per risparmiare? Il monopattino elettrico Navee N65 è il modello che fa al caso tuo: perfetto per cominciare ad utilizzare un dispositivo di questo tipo, ma fatto per durare, ora ad un prezzo decisamente top grazie a questo codice sconto targato Hekka!

Nuovo ribasso per Navee N65: questa volta è minimo assoluto (come spedizione EU gratis)

A volte, per esigente di mobilità o di spazio, si preferisce passare all'elettrico con un monopattino piuttosto che con una bici. Navee N65 – soluzione lanciata anche da noi, ma che parte da Xiaomi YouPin – è il dispositivo perfetto per muoversi in libertà e senza ingombri.

Si tratta di un modello pieghevole, caratterizzato da ruote da 10″, un motore da 500W, una velocità massima di 25 km/h ed un'autonomia fino a 65 km. Il sistema a doppia piegatura (che riguarda il corpo ed il manubrio) permette di guadagnare ancora più spazio.

Il monopattino elettrico Navee N65 cala ancora una volta di prezzo, ma ora l'occasione è super ed arriva da Hekka: per la prima volta il veicolo arriva a 489€, ovviamente con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store.

