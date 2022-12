Motorola ThinkPhone: sarà il primo telefono ispirato ai ThinkPad

Finora si è parlato in lungo e largo della serie Moto X40, ma la vera sorpresa potrebbe chiamarsi Motorola ThinkPhone. È apparso in rete uno smartphone inedito che, secondo quanto trapelato, era inizialmente previsto come Moto Edge Fusion 40 ma che dovrebbe arrivare sul mercato in una veste differente. Dopo essere stata acquisita nel 2011 da Google, la divisione smartphone di Motorola è passata sotto la proprietà di Lenovo, azienda nota in tutto il mondo per la sua serie ThinkPad. Creata negli anni '90, la serie di PC portatili ha reso Lenovo una delle più grandi compagnie informatiche della storia, ed è qua che ci ricolleghiamo a questo inedito smartphone.

Lenovo sta per presentare al mondo il primo Motorola ThinkPhone

È evidente che il nome Motorola ThinkPhone sia un palese richiamo agli altri prodotti della famiglia Lenovo Think, che si tratti di ThinkPad, ThinkBook, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkReality, ThinkSmart, ThinkVision o ThinkShield. E l'ispirazione la si nota anche sul frame laterale, dove spicca un tasto rosso che riporta alla mente l'iconico TrackPoint dei PC Lenovo.

La fuga di notizie ci rivela anche quali specifiche dovrebbe avere Motorola ThinkBook, le cui misure di 158,7 x 74,4 x 8,3 mm e 189 grammi includerebbero una scocca in alluminio con certificazione IP68 e uno schermo piatto p-OLED HDR10+ da 6,6″ Full HD+ in 20:9 con refresh rate a 144 Hz, luminosità di 1.200 nits e sensore d'impronte ottico. Il retro, caratterizzato dalla trama in simil-fibra di carbonio, conterrebbe una tripla fotocamera da 50+13+2 MP f/1.8-2.4 con OIS, ultra-grandangolare a 120° e sensore di profondità, mentre davanti ci sarebbe una selfie camera punch-hole da 32 MP f/2.5 dotata di autofocus.

La scheda tecnica si fonderebbe sullo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, affiancato da 8/12 GB di RAM LPDDR5, 128/256/512 GB di memoria UFS 3.1 e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida TurboPower da 68W e anche la ricarica wireless. Le altre specifiche includono speaker stereo con supporto Dolby Atmos, dual SIM 5G e software Android 13. E se si parla di software, viene menzionato il supporto multi-dispositivo con i PC Lenovo, potendo trasferire più rapidamente file e condividere lo schermo per facilitare produttività e multitasking.

Non ci sono ancora informazioni precise sulla disponibilità, ma si dice che il lancio di Motorola ThinkPhone sia previsto per un generico 2023.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il