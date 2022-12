MIUI 14 Beta disponibile in Europa con Xiaomi.eu | Download (22.12.16)

Con il suo rilascio ufficiale, Xiaomi ha dato via al roll-out dell'aggiornamento MIUI 14 in vari formati, principalmente Stabile e Beta ma anche le ROM Xiaomi.eu. Il team europeo nasce con l'obiettivo di introdurre le ROM cinesi anche in Europa, visto che da sempre Xiaomi ha una corsia preferenziale per il firmware locale. Soprattutto se si parla del programma MIUI 14 Beta, che da noi è assente mentre in Cina è già stato avviato per dare modo agli utenti di provarla in anteprima. Ed è qua che entrano in gioco i porting Xiaomi.eu, che permettono anche a noi europei di fare altrettanto.

Ultimo aggiornamento: 18 dicembre

MIUI 14 Beta anche in Europa grazie ai porting del team Xiaomi.eu

Grazie al lavoro svolto dal team Xiaomi.eu il progetto MIUI 14 Beta prende vita anche in Europa, con una serie di porting disponibili per vari modelli Xiaomi, Redmi e POCO. Si tratta di porting fatti ad hoc, quindi con lingua italiana, servizi Google pre-installati e la rimozione di bloatware, app e servizi inutili per gli utenti occidentali. Qua di seguito trovate il changelog dell'ultima versione disponibili, l'elenco con i modelli compatibili e il relativo link al download, oltre alla guida per l'installazione.

Changelog

Ottimizzazione Ora MIUI occupa meno spazio di archiviazione e continua a essere rapida e reattiva per periodi molto più lunghi.

Ottimizzazione – L'architettura di sistema migliorata aumenta in modo completo le prestazioni delle app preinstallate e di terze parti risparmiando energia.

Ottimizzazione – L'attenzione ai dettagli ridefinisce la personalizzazione e la porta a un nuovo livello.

Ottimizzazione – Più di 30 scene ora supportano la privacy end-to-end senza dati archiviati nel cloud e tutte le azioni eseguite localmente sul dispositivo.

Ottimizzazione – Mi Smart Hub ottiene un significativo rinnovamento, funziona molto più velocemente e supporta più dispositivi. Esperienza di base Ottimizzazione – L'architettura di sistema migliorata aumenta in modo completo le prestazioni delle app preinstallate e di terze parti risparmiando energia. Ottimizzazione – Ora MIUI occupa meno spazio di archiviazione e continua a essere rapida e reattiva per periodi molto più lunghi. Ottimizzazione – Il frame rate stabilizzato rende il gioco più fluido che mai. Sistema Novità – Aggiornamento MIUI 14 Novità – Aggiornamento Android 13 Novità – Supporto ROM settimanale per Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12T Pro/Redmi K50 Ultra, POCO F4 GT/Redmi K50G, POCO F4/Redmi K40S, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra Novità – Alcuni nuovi sfondi: Curves, Pebbles, MIUI 14 Novità – Le super icone consentono di impostare dimensioni più grandi dell'icona della schermata Home per le app compatibili Novità – Puoi ingrandire la cartella della schermata Home Ottimizzazione – La ricerca in Impostazioni è ora più avanzata. Con la cronologia delle ricerche e le categorie nei risultati, ora tutto sembra molto più chiaro. Ottimizzazione – Puoi aumentare la velocità di connessione utilizzando i dati mobili quando il segnale Wi-Fi è troppo debole. Package Installer Fix – Le notifiche cinesi relative alla modalità protetta venivano visualizzate durante l'utilizzo di un ridimensionamento dell'interfaccia utente di grandi dimensioni UI di sistema Novità – Menu di riavvio esteso adattato allo stile MIUI 13/14. Se lo desideri, puoi combinarlo con il menu Legacy. Ottimizzazione – Disabilitata l'icona NFC sulla barra di stato. Galleria Fix – Non è possibile toccare a lungo il testo in un'immagine per riconoscerlo e selezionarlo. Permessi Fix – L'opzione “Restituisci messaggi vuoti” si comportava come “Consenti sempre” Centro di Controllo Fix – In alcuni casi mancava il riquadro “Condivisione nelle vicinanze”. Sicurezza Fix – I servizi Google Play e Google Play Store sono stati disabilitati in modalità “Risparmio batteria ultra”. Updater Ottimizzazione – Per coloro che non riescono a sbarazzarsi del punto rosso del segno di aggiornamento nelle Impostazioni (a causa dell'assenza di accesso al server OTA), la casella di controllo “Mostra/nascondi notifiche” nel menu popup dell'Aggiornatore controllerà anche questo segno.



ATTENZIONE: per gli utenti con Xiaomi 12T Pro, a causa della mancanza delle librerie della fotocamera principale per quel dispositivo, la fotocamera non funzionerà correttamente fino a quando non verrà rilasciata la ROM globale basata su Android 13.

Modello Versione MIUI Fastboot ROM Xiaomi 12S 22.12.8 Scarica Xiaomi 12S Pro 22.12.8 Scarica Xiaomi 12T Pro (K50 Ultra) 22.12.8 Scarica Xiaomi 12 22.12.8 Scarica Xiaomi 12 Pro 22.12.8 Scarica Xiaomi 12X 22.12.8 Scarica Xiaomi Mi 11 22.12.8 Scarica Xiaomi Mi 11 Pro/Ultra 22.12.8 Scarica Xiaomi Mi 11i (Redmi K40 Pro/Pro+) 22.12.8 Scarica Xiaomi Mi 11 Lite 5G 22.12.8 Scarica Xiaomi Mi 10S 22.12.8 Scarica Xiaomi MIX 4 22.12.8 Scarica Xiaomi CIVI 22.12.8 Scarica POCO F4 (Redmi K40S) 22.12.8 Scarica POCO F4 GT (Redmi K50 Gaming) 22.12.8 Scarica POCO F3 (Redmi K40) 22.12.8 Scarica

Come installare MIUI 14 Beta Xiaomi.eu

Come ogni custom ROM, anche i porting Xiaomi.eu richiedono un'installazione come ROM di terze parti, a partire dallo sblocco del bootloader ed eventualmente l'installazione tramite custom recovery TWRP nel caso delle recovery ROM. Vi ricordo che questa tipologia di procedura potrebbe richiedere la formattazione della memoria dello smartphone, quindi vi consiglio di fare un backup dei dati che voleste conservare.

Come installare Xiaomi.eu in formato Recovery ROM

Come installare Xiaomi.eu in formato Fastboot ROM

