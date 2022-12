Il robottino Liectroux C30B pulisce casa ad un prezzo super: meno di 150€!

Se avete bisogno di un assistente per le pulizie casalinghe, l'offerta proposta oggi da Hekka è una di quelle a cui non si può davvero rifiutare: il robottino Liectroux C30B con la sua super aspirazione e la possibilità di lavare i pavimenti viene proposto ad un prezzo davvero molto interessante.

Liectroux C30B è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con una batteria da 2500 mAh, in grado di pulire piccoli appartamenti con una sola sessione di carica. Il dispositivo è in grado di aspirare con una potenza di 6000 Pa, molto superiore rispetto agli altri robot dedicati alle pulizie casalinghe.

Grazie al sistema di navigazione intelligente, il robot è in grado di mappare l'intera abitazione evitando accuratamente gli ostacoli che si pongono sul suo tragitto, in modo da effettuare pulizie mirate delle stanze. Il supporto ad Alexa, inoltre, permette di avviare la sessione semplicemente attivando il comando vocale.

Con un recipiente della sporcizia da 600 millilitri e un serbatoio dell'acqua da 350 millilitri, il robottino può effettuare pulizie profonde senza la necessità di tornare spesso alla base di ricarica per essere svuotato oppure rimpinguato d'acqua.

Liectroux C30B è disponibile su Hekka al prezzo di 144.8€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione dall'Europa, inoltre, è gratuita.

