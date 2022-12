Crea la giusta atmosfera con le lampade smart Lixincorda: oggi a meno di 30€

Se avete sempre desiderato avere delle lampade smart in grado di creare l'atmosfera giusta per ogni occasione, non potete lasciarvi sfuggire l'offerta sui dispositivi di Lixincorda. Grazie ad un codice sconto su Hekka, oggi è possibile portarle a casa ad un prezzo davvero interessante.

Le lampade smart RGB di Lixincorda donano la giusta atmosfera per ogni stanza

Le lampade smart RGB di Lixincorda sono dotate di 32 LED indipendenti, realizzate in materiale acrilico ed alimentate tramite USB-C. Queste lampade sono ideale per le stanze dedicate al gaming oppure da affiancare alla TV, per creare un ambiente più rilassante per gli occhi.

Questi dispositivi sono dotati di connessione Bluetooth e WiFi e possono essere controllate tramite l'app Magic Lantern. Una volta collegate, sarà possibile controllare la colorazioni, il timer e la modalità di utilizzo delle lampade. In confezioni è disponibile anche un telecomando per regolare tutte le impostazioni senza dover utilizzare lo smartphone.

Queste lampade Lixincorda sono compatibili anche con gli ecosistemi Yuyan Smart e Smart Life, oltre a supportare perfettamente l'integrazione con Google Assistant e Amazon Alexa.

Le lampade RGB di Lixincorda sono disponibili su Hekka al prezzo 29.2€, grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, dalla Cina, è gratuita.

