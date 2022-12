Il mini umidificatore Konka rinfresca l’aria di casa a meno di 10€

Con una piccola spesa è possibile rendere l'aria di casa sempre fresca e più respirabile, grazie al mini umidificatore Konka che viene offerto oggi ad un prezzo davvero conveniente sul noto shop Hekka.

Il mini umidificatore Konka offre una capacità di 380 millilitri con un'autonomia massima di ben 12 ore di utilizzo prolungato. Questo dispositivo è ideale per piccole stanze come uffici oppure camerette.

Per creare atmosfera, è possibile scegliere fra sette diverse colorazioni a LED, mentre questo dispositivo risulta utile anche per l'aromaterapia e l'utilizzo durante il sonno, grazie al suo essere particolarmente silenzioso.

Il mini umidificatore Konka è disponibile su Hekka al prezzo di 9.4€, grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, dall'Europa, è gratuita.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

