Huawei P60 avrà una fotocamera inedita, secondo queste foto

Sembrerebbe ancora presto per sapere come sarà fatto Huawei P60, ma alcune immagini potrebbero avercelo già svelato con discreto anticipo. Le previsioni che circolano in rete indicano che il lancio della nuova serie top avverrà fra qualche mese e c'è una certa curiosità di scoprirne le novità. Nonostante Huawei sia praticamente tagliata fuori dai giochi in occidente, la compagnia continua a sfornare top di gamma dalle caratteristiche indubbiamente interessanti, specialmente quando si parla di fotocamera.

Ecco come potrebbe apparire la nuova fotocamera di Huawei P60

Ecco, quindi, che sui social asiatici sono comparse due foto dal vivo della presunta cover protettiva di Huawei P60, apparentemente nel suo modello base. E c'è già chi da queste immagini ha ricreato un render di come lo smartphone potrebbe apparire:

Andando a memoria, è la prima volta che vediamo un modulo fotografico così composto su uno smartphone, che sia Huawei o meno, per quanto si possa notare una lieve ispirazione alla serie Nova 10. Sicuramente cambia rispetto a P50 e P50 Pro, dove i sensori sono inseriti all'interno di un doppio cerchio verticale, mentre qua abbiamo un cerchio principale e due fori più modesti sopra e sotto. Ipotizziamo che quello al centro possa essere il sensore primario mentre gli altri due ultra-grandangolo e teleobiettivo, affiancati dal foro per flash LED e microfono. Tuttavia, ci tengo a ricordare che spesso i leak a tema Huawei che arrivano dalla Cina possono rivelarsi poco affidabili, pertanto prendete il tutto con le pinze.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il