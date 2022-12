Honor X9a: il lancio è dietro l’angolo, ma potremmo averlo già visto

C'è un nuovo smartphone Honor all'orizzonte, ma nell'aria inizia a sentirsi puzza di rebrand. Quello che verrà presto lanciato in Malesia come Honor X9a potrebbe, infatti, in realtà essere una versione rinominata di Honor X40, un mid-range che ha saputo distinguersi e farsi apprezzare per il suo bellissimo display.

Honor X9a potrebbe essere il rebrand di X40

Honor sta per alzare il sipario su un nuovo medio-gamma, il terzo della serie X9. Stiamo parlando di Honor X9a, il cui lancio è fissato al prossimo 4 gennaio 2023 in Malesia. Come anticipato, secondo diverse fonti dovrebbe trattarsi di un rebrand di Honor X40 che ha debuttato nel corso dell'estate in Cina. Il suo elemento caratterizzante è l'ampio display AMOLED curvo da 6.67″ con risoluzione FullHD+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e punch hole per la fotocamera interna.

Alcune delle sue caratteristiche trapelate su Geekbench comprendono un SoC Qualcomm Snapdragon 695, 8 GB di RAM e un massimo di 256 GB di spazio di archiviazione interna non espandibile. Il comparto fotografico vedrà un sensore principale da 50 MP, mentre lato batteria dovremmo trovare un'unità da 5.100 mAh con supporto per la ricarica rapida da 40W.

Manca poco al 4 gennaio, giorno in cui sapremo molto di più su questo nuovo smartphone. Intanto, però, i riflettori sono puntati al prossimo 26 dicembre, giornata in cui Honor presenterà in Cina alcuni nuovi prodotti, tra cui Honor 80 GT.

