Honor Band 7 ufficiale: la smartband full screen si rinnova

Per concludere l'annata, Honor non ha presentato solamente smartphone e tablet 80 GT e Pad V8 Pro, X9a e la bilancia smart, ma anche la nuova Honor Band 7. Come ogni azienda tech che si rispetti, anche Honor ha la sua smartband, adesso rinnovata alla sua settima edizione: scopriamone le novità, fra scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

Honor Band 7: ecco le novità della smartband di ultima generazione

Disponibile nelle colorazioni Cedar Blue, Rose Pink e Magic Night Black, Honor Band 7 mantiene invariata l'impronta estetica del precedente modello. Misura 43 x 25,4 x 10,99 mm, ha un peso di circa 18 grammi e porta nuovamente con sé uno schermo AMOLED 2.5D da 1,47″ e un pulsante laterale per muoversi nell'interfaccia. È certificata 5ATM e ha un sensore ottico per misurare frequenza cardiaca e SpO2 e monitorare salute e attività fisica grazie alle più di 96 modalità sportive presenti. Il tutto è alimentato da una batteria che, stando ai dati di Honor, promette oltre 14 giorni di autonomia con uso standard e 10 giorni con uso più intenso. La connettività è garantita dal supporto Bluetooth 5.2, con cui attivare funzioni come controllo fotografico da remoto, riproduzione multimediale e così via.

Prezzo e disponibilità

Honor Band 7 è disponibile in Cina al prezzo di listino di circa 34€, cioè 249 yuan. Per il momento, però, non sono state date informazioni su un'eventuale disponibilità sul mercato Global per Europa e Italia.

