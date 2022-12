Honor 80 Pro torna in una nuova versione, ma con una grande differenza

In rete in queste ore sono emersi i render di una nuova versione di Honor 80 Pro che tornerà sul mercato con una grande differenza rispetto all'edizione arrivata in Cina lo scorso novembre. Le immagini trapelate, infatti, mostrano una sostanziale novità per quanto riguarda il display.

Un nuovo Honor 80 Pro con schermo piatto in vendita solamente offline

Nel corso del mese di gennaio, potrebbe arrivare sul mercato cinese un nuovo Honor 80 Pro con schermo OLED da 6.67″ con risoluzione Full HD+, 120 Hz e sensore per le impronte digitali sotto lo schermo. La novità, però, è rappresentata dal fatto che il display questa volta sarà piatto.

Anche il comparto fotografico potrebbe subire un cambiamento, ma con un downgrade: il nuovo Honor 80 Pro potrebbe mantenere la fotocamera principale da 160 MP, ma invece dei sensori ausiliari da 50 MP che troviamo sulla versione originale, potremmo trovare due fotocamere da 8 e 2 MP.

Anche la fotocamera dedicata ai selfie potrebbe subire un ridimensionamento, passando da un'ottica da 50 MP + 2 MP ad un semplice sensore da 32 MP. Questo nuovo smartphone, inoltre, potrebbe essere venduto solamente offline e non essendo disponibile nemmeno sul sito ufficiale della compagnia cinese.

Non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Honor in merito a questa, possibile, nuova versione di 80 Pro.

