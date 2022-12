Haylou GST Lite è lo sportwatch leggero e completo, a meno di 30€

Ormai gli smartwatch impazzano ovunque e ci sono soluzioni per tutte le esigenze e per tutte le tasche. Siete in cerca di uno sportwatch da utilizzare nella quotidianità e non volete spendere una fortuna? Allora Haylou GST Lite è il dispositivo che fa al caso vostro: un indossabile leggero, completo e ricco di funzionalità, in offerta ad un prezzo super grazie ad Hekka.

Haylou GST Lite: lo smartwatch perfetto per chi vuole spendere poco

Semplice, essenziale ma comunque completo: questo è Haylou GST Lite, sportwatch caratterizzato da un display squadrato ed un peso di appena 39 grammi. Disponibile in varie colorazioni, l'indossabile è dotato di uno schermo TFT da 1.69″ (280 x 240 pixel) con vetro curvo 2.5D, impermeabilità di tipo IP68, fino a 9 giorni di autonomia e 30 modalità sportive. Ovviamente non mancano i classici monitoraggi della salute: attività cardiaca, SpO2, sonno, stress e ciclo.

Haylou GST Lite è lo sportwatch per tutte le tasche e debutta su Hekka a meno di 30€, con tanto di spedizione gratis. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

