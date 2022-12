Haylou GT7 Neo: cuffie TWS a soli 21€ con questo coupon!

Se avete bisogno di un paio di cuffie TWS ma non volete spendere una cifra eccessiva, l'offerta che vi proponiamo oggi sulle Haylou GT7 Neo farà proprio al caso vostro! Grazie al questo codice coupon potrete portarle a casa a soli 21€!

Haylou GT7 Neo sono cuffie true-wireless con driver dinamico da 8 millimetri. Il supporto per il Bluetooth 5.2 permette di avere una latenza molto bassa, accompagnata da una super autonomia di ben 22 ore di utilizzo (tra cuffie e base di ricarica).

Queste cuffie sono dotate anche di cancellazione del rumore tramite intelligenza artificiale durante le chiamate, in modo da far risultare la voce sempre forte e cristallina al nostro interlocutore.

Con un peso di soli 3.9 grammi, le cuffie sono designate per essere indossate a lungo senza causare alcun tipo di fastidio, grazie all'angolazione di 35° che favorisce l'inserimento nell'orecchio.

Le cuffie Haylou GT7 Neo sono disponibili su Hekka al prezzo di 21€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, dalla Cina, è gratuita.

