La mountain bike elettrica GF600 in super sconto: -500€ su GOGOBEST

GOGOBEST ha lanciato le nuove offerte di Natale, offrendo un super risparmio su tantissimi mezzi per la mobilità elettrica, tra cui anche la mountain bike GF600. Su questa bicicletta il risparmio arriva fino a 500€, grazie alla possibilità di ottenere uno sconto aggiuntivo in base alla spesa effettuata.

GF600: la mountain bike perfetta per chi ama le escursioni all'aperto

GF600 è una Mountain Bike elettrica alimentata da una super batteria da 48V 13 Ah e un motore da ben 1000 W, in grado di raggiungere una velocità massima di 25 KM/h con un'autonomia di 110 KM di distanza.

Le ruote da 26″ sono particolarmente adatti ai fuoristrada e ai terreni dissestati, la bici risulta quindi ideale per le scampagnata fuori porta e le escursioni in montagna. La e-bike, inoltre è in grado di risalire agilmente dislivelli con una pendenza di 35°.

Questa bici, inoltre, è dotata di display LCD sul manubrio con cui visualizzare tutte le informazioni su autonomia, velocità e percorso in modo smart. Il display è certificato IP54, resistente ad acqua e polvere, quindi può tranquillamente resistere alla pioggia leggera.

GF600 è disponibile su GOGOBEST al prezzo di 1199.99€, grazie all'offerta natalizia e lo sconto di 100€ applicato in caso di spesa superiore a 1200€. La spedizione, dall'Europa, è gratuita.

