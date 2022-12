Dove comprare Xiaomi Book Air 13: il primo convertibile del brand è qui!

Una delle novità più recenti di Xiaomi è sicuramente il suo convertibile, lanciato in patria ad ottobre. Dopo alcune settimane si attesa è arrivato il momento di mettere le mani su questo particolare (e stilosissimo) terminale: ecco dove comprare Xiaomi Book Air 13, il convertibile tutto potenza!

Xiaomi Book Air 13: dove comprare il primo convertibile della casa cinese

Dopo il 2 in 1 Book S, la compagnia cinese ha lanciato anche il suo primo convertibile, caratterizzato da un corpo sottile e leggero. Xiaomi Book Air 13 è il massimo per la produttività grazie al suo schermo touch OLED E4 da 13.3″ 2.8K e la possibilità di ruotare a 360°. Ovviamente abbiamo un comparto tecnico di prim'ordine con un chipset i5-1230U e i7-1250U accompagnato da 16 GB di RAM e 512 GB di storage.

Il convertibile è dotato di una batteria da 58.2 Wh, ricarica rapida da 65W, Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6E; lato software abbiamo Windows 11. E dopo la nostra panoramica per rinfrescarci la memoria, andiamo a scoprire dove comprare Xiaomi Book Air 13!

TradingShenzhen

Il convertibile è disponibile in versione China (quindi con Win 11 in cinese ma tranquillamente aggiornabile in italiano con il pacchetto della lingua).

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al convertibile Xiaomi.

