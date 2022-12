Tutti i principali brand stanno rilasciando top di gamma con lo Snapdragon 8 Gen 2, il chipset del momento. Ovviamente Motorola non fa eccezione e come di consueto ha tirato fuori dal cilindro un dispositivo che promette decisamente bene. Se siete stati conquistati dal nuovo arrivato, ecco dove comprare Motorola Moto X40, quello che sarà il futuro Edge 40 Pro (quando arriverà alle nostre latitudini)!

Motorola Moto X40: dove comprare il nuoto flagship con Snapdragon 8 Gen 2

Display curvo su quattro lati, impermeabilità IP68, uno schermo OLED a 10 bit da 6.7″ e refresh rate a 165 Hz: Moto X40 si presenta fin da subito come un modello stiloso e completo. Sotto la scocca troviamo il già citato Snapdragon 8 Gen 2, 4.600 mAh di batteria con ricarica da 125W (wireless da 15W), una fotocamera da 50 + 50 + 12 MP con OIS ed un modulo selfie da 60 MP.

Volete saperne di più sul top di gamma? Allora eccovi il nostro approfondimento; se invece siete interessati a mettere le mani sul nuovo arrivo, ecco dove comprare Motorola Moto X40!

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

GizTop

Gli smartphone sono spediti dalla Cina con VAT Tax inclusa e spese di spedizione specificate per ogni modello. Lato software parliamo di terminali CHINA, con ROM in lingua cinese ed inglese; il Play Store viene già preinstallato. Il prezzo per ogni dispositivo fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

Bande supportate: 4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/34/38/39/40/41/B41 HPUE 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n41 HPUE/n78/n78 HPUE



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al nuovo flagship di Motorola.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il