Wanbo X1 Mini su Amazon: il proiettore più economico dell’ecosistema Xiaomi

Il proiettore compatto Wanbo X1 Mini spunta su Amazon ad un prezzo convincente, con tanto di spedizione Prime: leggero, economico, dal look fresco e giovanile.

Wanbo X1 Mini da Xiaomi YouPin ad Amazon: impossibile resistere!

Dal design compatto e maneggevole, Wanbo X1 Mini da Xiaomi YouPin si presenta come un proiettore basilare, perfetto per neofiti, per utenti in cerca di un dispositivo per intrattenere i più piccoli, oppure per chi punta ad una soluzione da portare in giro ad ogni occasione (visto anche il peso contenuto di 600 grammi). Si tratta di un proiettore a LED con decodifica in Full HD (1080p), da 40″ fino a 120″, rapporto in 16:9, sistema audio integrato ed una doppia ventola silenziosa.

Il proiettore Wanbo X1 Mini arriva da Xiaomi YouPin (la piattaforma di crowdfunding della compagnia) ed ora debutta anche su Amazon, con spedizione Prime: il dispositivo viene proposto a 119€, diventando di fatto il proiettore Global più accessibile dell'ecosistema del brand cinese.

