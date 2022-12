Xiaomi OSOTEK H200 aspira, lava e si inclina di 180°: massima precisione nelle pulizie!

L'aspirapolvere senza fili OSOTEK H200 è una soluzione targata Xiaomi YouPin e si vede: tanta potenza, qualità top ed un prezzo conveniente che si fa ancora più ghiotto con un codice sconto targato Geekbuying e la spedizione gratuita dai magazzini europei dello store!

Xiaomi OSOTEK H200 è l'aspirapolvere super maneggevole: si inclina di 180° per raggiungere i punti più difficili

Il modello H100 Pro è in grado di igienizzare con l'acqua calda, mentre a questo giro ci troviamo alle prese con un vacuum cleaner che fa della maneggevolezza il suo vanto. OSOTEK H200 da Xiaomi YouPin è un aspirapolvere senza fili che aspira e lava, ma è anche in grado di raggiungere i puoi più ostici grazie al corpo inclinabile di 180°. In questo modo il dispositivo può arrivare agilmente sotto mobili, letti e divani, per una pulizia completa senza il minimo sforzo.

Il vacuum offre una potenza di aspirazione di 8.000 PA, integra una batteria da 4.000 mAh e presenta una pratico display LED per visualizzare lo stato della carica e le varie modalità. Inoltre abbiamo anche la funzione di autopulizia delle spazzole, grazie all'apposita base.

L'aspirapolvere senza fili 2 in 1 OSOTEK H200 arriva da Xiaomi YouPin ma è disponibile anche per noi grazie a Geekbuying: risparmia con il codice sconto dedicato. C'è anche la spedizione gratis direttamente dall'Europa!

