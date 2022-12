La sciarpa smart Xiaomi YouPin ti riscalda, massaggia il collo e costa 16€

L'inverno si avvicina sempre di più e come da tradizione è impossibile non farsi tentare da un prodotto della celebre piattaforma di crowdfunding della casa di Lei Jun. A questo giro abbiamo la sciarpa riscaldata Heated Winter Scarf: arriva da Xiaomi YouPin, costa poco e funge anche da massaggiatore per il collo!

Xiaomi Heated Winter Scarf in offerta su AliExpress: la sciarpa riscaldata e massaggiante per l'inverno!

Nei giorni scorsi Xiaomi ci ha conquistato un portafogli molto particolare, dal look ispirato e proposto a soli 6€ (date un'occhiata perché ne vale la pena) ed ora torna alla carica con un altro prodotto targato YouPin che di certo farà ingolosire gli appassionati. Se la sciarpa dei giorni scorsi vi ha fatto gola (lanciata in Cina), allora abbiamo la soluzione perfetta. Da Xiaomi YouPin arriva una pratica sciarpa riscaldata: all'interno è presente un alloggio per una power bank (non inclusa in confezione) ed un sistema di distribuzione del calore.

La sciarpa riscalda a tre temperature (35/45/55°C) con la semplice pressione di un pulsante. Il secondo bottone è dedicato alla vibrazione: il prodotto offre anche un caldo massaggio (con delle vibrazioni continue o ad intermittenza). Insomma, è il prodotto prefetto per affrontare il gelo dell'inverno!

La sciarpa riscaldata massaggiante Xiaomi YouPin Heated Winter Scarf è disponibile all'acquisto su AliExpress, in offerta a soli 16.7€: da prendere al volo per affrontare l'inverno con un valido alleato!

In alternativa vi segnaliamo anche questo modello a soli 12€: si tratta di una sciarpa leggermente più sottile e senza vibrazione, ma comunque dotata della funzione riscaldante.

