Redroad G10 pulisce casa e si auto-svuota: vostro con il 40% di sconto

Sta diventando sempre più normale trascorrere tutto il giorno a lavoro, o comunque fuori case, e non avere tempo per pulire casa come vorremmo. In nostro soccorso arriva Redroad G10 che spazza, lava e si pulisce in automatico una volta completata la sua routine. Questo robottino viene proposto oggi con uno sconto del 40%.

Le pulizie casalinghe sono più semplici ed automatizzate con Redroad G10

Redroad G10 è un robot per la pulizia in grado di aspirare con una potenza di 2800 Pa, dotato panno e serbatoio dell'acqua da 450 millilitri per effettuare un lavaggio completo del pavimento. Il suo particolare sistema di navigazione LDS gli permette di evitare con cura tutti gli ostacoli e completare le pulizie.

L'acqua viene sterilizzata tramite elettrolisi, in modo da uccidere qualsiasi batterio ed assicurare una pulizia più efficace. Una volta completata la routine di pulizia, il robottino tornerà alla base di ricarica e verrà svuotato automaticamente dalla sporcizia accumulata e dall'acqua in eccesso.

Grazie alla batteria da 5200 mAh, questo robottino è in grado di pulire autonomamente un intero appartamento di medie dimensioni, effettuando sia la rimozione della polvere che il lavaggio del pavimento.

Redroad G10 è disponibile su GeekBuying al prezzo di 436.3€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, dall'Europa, è gratuita.

