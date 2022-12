Dite addio alle cuffie grazie agli occhiali smart Lenovo C8 (a soli 18€)!

L'utilizzo delle cuffie TWS oggi è assolutamente integrato nella nostra quotidianità, ma non a tutti può piacere avere degli auricolari alle orecchie, per tanti motivi. Una soluzione potrebbero essere degli occhiali da sole smart dotati di speaker, come i Lenovo Lecoo C8, che sono ora in offerta con codice sconto su Geekbuying.

Codice sconto Lenovo Lecoo C8: come risparmiare sugli occhiali smart in offerta

Come si presentano, dunque, gli occhiali smart Lenovo? I Lecoo C8 sono un modello da sole realizzato sullo stile sportivo, quindi comodi da indossare ma senza rinunciare allo stile, oltre che alla leggerezza. Passando invece alle lenti, queste sono non solo intercambiabili, ma anche polarizzate, con protezione UV400, per una maggiore salvaguardia degli occhi.

Passando alle funzioni intelligenti, queste si possono ovviare sia tramite un tasto funzione posto sulla parte posteriore, sia con controlli touch posti ai lati. Quanto al lato sonoro, abbiamo uno speaker con diaframma al grafene, simile a quello delle cuffie, mentre in termini di audio abbiamo il supporto agli assistenti vocali e per la connettività abbiamo il supporto al Bluetooth 5.0. Gli occhiali Lenovo Lecoo C8 si ricaricano tramite USB, quindi molto comodamente.

Per poter acquistare gli occhiali smart con speaker Lenovo Lecoo C8 ad un prezzo davvero super, potete rifarvi all'offerta di Geekbuying con codice sconto e spedizione gratis!

