KUU Mingar 3 è il mini PC di design: Ryzen 7 e 512 GB SSD a meno di 400€

Il brand cinese KUU è specializzato in PC e notebook dal rapporto qualità/prezzo super: si tratta di dispositivi accessibili e di qualità, perfetti per tutte le tasche. La novità del momento è KUU Mingar 3, il mini PC stiloso caratterizzato da un design compatto e stravagante: ecco come fare per risparmiare grazie al nuovo codice sconto di Geekbuying (e c'è anche la spedizione dall'Europa).

Codice sconto KUU Mingar 3: risparmia sull'acquisto del tuo nuovo mini PC

Il mini PC targato KUU è dotato di un processore AMD Ryzen 7 3750H, accompagnato da 8 GB di RAM DDR4, 512 GB di storage SSD e grafica Radeon RX Vega 10. Quello che colpisce maggiormente è il design, decisamente particolare: si tratta di un dispositivo caratterizzato da un corpo compatto, con una serie di luci LED nella parte frontale. Il mini computer è dotato di una porta Type-C, 4 ingressi USB-A 3.0, due HDMI, 1 Ethernet ed una porta mini-jack da 3.5 mm per le cuffie.

All'interno trova spazio una ventola di raffreddamento silenziosa e performante, per evitare problemi di temperatura. Infine segnaliamo che si tratta di un dispositivo dalle dimensioni contenute (145 x 116,5 x 42 mm) dal peso di circa 476 grammi: perfetto da trasportare senza il minimo ingombro o sforzo.

Il mini PC KUU Mingar 3 è in offerta con codice sconto grazie a Geekbuying: il dispositivo viene proposto a soli 387€, con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store.

Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di offerte? Iscrivendovi al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying, farete in modo di non perdere nessuna offerta e restare aggiornati in tempo reale sui vari sconti disponibili!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il