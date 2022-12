Super offerta Amazon: Google Pixel 7 con Buds Pro a meno di 650€!

Vi segnaliamo oggi una super offerta da parte di Amazon Germania che vi permetterà di portare a casa il nuovo Google Pixel 7 in bundle con le cuffie Pixel Buds Pro ad un prezzo che definire eccezionale sembra riduttivo: meno di 650€ con spedizione già inclusa nel prezzo!

Google Pixel 7 in bundle con Pixel Buds Pro ad un super prezzo da Amazon Germania

Grazie al nuovo bundle proposto da Amazon è possibile acquistare Google Pixel 7 (qui trovate la nostra recensione) in colorazione Verde cedro in versione 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, con le cuffie Pixel Buds Pro (che abbiamo recensito qui) in colorazione grigia.

Non lasciatevi spaventare da Amazon Germania: potete effettuare il login con il vostro account Amazon italiano ed avere la stessa sicurezza sugli acquisti che caratterizza l'e-commerce di Jeff Bezos nel nostro paese.

La spedizione è già inclusa nel prezzo finale, vi basterà quindi completare la procedura d'acquisto tramite il box che trovate qui sotto per portare a casa il vantaggiosissimo bundle al prezzo di 641,12€!

