Affronta l’inverno con il giubbotto riscaldato Xiaomi COTTONSMITH: oggi in sconto

Il regalo di Natale perfetto è arrivato e ovviamente si tratta di un prodotto dalla piattaforma di crowdfunding YouPin. Il giubbotto elettrico riscaldato Xiaomi COTTONSMITH torna in una nuova versione: ancora una volta vi tiene al sicuro dal gelo dell'inverno e vi fa risparmiare, grazie al codice sconto dedicato!

Il nuovo giubbotto riscaldato Xiaomi COTTONSMITH (2022) oggi in offerta con codice sconto

La versione dello scorso anno è stata particolarmente apprezzata sia da voi che dallo staff di GizChina (date un'occhiata alla nostra recensione), quindi si tratta di un gradito ritorno ad un prezzo abbordabile. Parliamo infatti di 78€, con spedizione EU; inoltre è possibile pagare a rate con Klarna, per ammortizzare la spesa.

Il nuovo giubbotto riscaldato COTTONSMITH arriva da Xiaomi YouPin ed offre uno stile leggermente diverso rispetto alla precedente generazione. Tuttavia si tratta di una soluzione perfetta per qualsiasi outfit, dotata anche di cappuccio.

Ma come funziona un giubbotto elettrico? È semplicissimo: all'interno del capo d'abbigliamento sono presenti degli strati di grafene, posizionati dietro al collo e alla schiena. Basta inserire una power bank nell'apposito alloggiamento (non è inclusa in confezione), premere il tasto di accensione ed il gioco è fatto.

Il nuovo giubbotto si riscalda in 1 secondo ed offre quattro livelli di temperatura (53/48/43/38°C). Inoltre è presente la funzione di spegnimento automatico (dopo circa 3 ore) per un'ulteriore sicurezza. Ovviamente è possibile lavare il capo senza alcun problema, anche in lavatrice (dopo aver inserito la presa USB nell'apposita tasca, chiudendo la zip).

La versione 2022 del giubbotto elettrico riscaldato Xiaomi COTTONSMITH è disponibile su Banggood con codice sconto e spedizione gratis dall'Europa: il regalo di Natale perfetto!

N.B. – riscattate anche il COUPON -4$ per ottenere il prezzo indicato. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il