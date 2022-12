Il nuovo giubbotto riscaldato Xiaomi 90FUN arriva in tempo per Natale!

Il gelo è arrivato, tira aria di Natale ed è tempo di pensare ai regali: perché non puntare sul nuovo Xiaomi 90FUN NINETYGO (2022), versione più recente del giubbotto elettrico riscaldato di YouPin, in offerta con codice sconto? La scelta perfetta grazie al doppio coupon su Banggood, ovviamente con spedizione rapida dai magazzini europei dello store!

Xiaomi 90FUN NINETYGO (2022) scende di prezzo con questo codice sconto!

Dopo la nuova versione del modello targato COTTONSMITH ora tocca alla versione 2022 di 90FUN NINETYGO, altro capo che arriva da Xiaomi YouPin. La piattaforma di crowdfunding cinese ha sfornato un giubbotto elettrico con tutti i crismi, una soluzione riscaldata grazie a tre zone distinte (spalla destra e sinistra, dietro la schiena) e dotata di resistenza all'acqua di tipo IPX4.

Bastano solo tre minuti per stare al caldo anche all'esterno: si collega una Power Bank (non inclusa, va inserita nell'apposita tasca) e una volta avviato il sistema di riscaldamento, il gioco è fatto. Sono presenti 4 temperature – da 38°C fino a 53°C – in modo da accontentare anche i più freddolosi!

Il nuovo giubbotto elettrico riscaldato Xiaomi 90FUN NINETYGO (versione 2022) debutta su Banggood, giusto in tempo per entrare a far parte dei vostri regali di Natale. Approfittatene ora: è in offerta a soli 115€, utilizzando il codice sconto dedicato e riscattando il COUPON -6$ da questo link!

