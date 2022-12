Eleglide T1 STEP-THRU è disponibile al miglior prezzo di sempre!

Grazie ad un nuovo codice sconto, una delle migliori biciclette elettriche di Eliglide scende al minimo storico su Geekbuying. Il modello T1 STEP-THRU offre ottime prestazioni sia in città che fuori strada, con autonomia e velocità in versione top di gamma.

Eleglide T1 STEP-THRU: motore brushless da 250 W e autonomia di 100 Km

La bicicletta elettrica Eleglide T1 STEP-THRU è dotata di un motore brushless da 250W in grado fornire potenza costante al mezzo fino ad una velocità massima di 25 Km/h (come prevede la normativa attuale). La batteria da 450 Wh agli ioni di litio garantisce un'autonomia di ben 100 Km, utile per il tragitto casa-lavoro ma anche per le scampagnate domenicali.

I pneumatici da 27.5″ CST offrono un'ottima guidabilità sia in città che nei percorsi fuori strada, potendo agilmente superare i piccoli dossi. La e-bike,inoltre, è dotata di cambio Shimano a 7 rapporti, per facilitare e rendere più piacevole la guida.

Sul manubrio troviamo anche un display LCD in grado di mostrare tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno alla guida, come: la velocità, la modalità della pedalata, l'autonomia e il livello della batteria, oltre all'accensione delle luci dei fanalini.

Eleglide T1 STEP-THRU è disponibile su Geekbuying al prezzo di 896.5€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, dall'Europa, è gratuita.

