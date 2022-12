BMAX MaxPad I9 Plus scende a 71€: il tablet low budget da regalare a Natale!

Design moderno, ampio schermo, scheda tecnica più che discreta e un prezzo decisamente competitivo. Parliamo del tablet BMAX MaxPad I9 Plus, un dispositivo molto interessante per giunta già disponibile in offerta con codice sconto con tanto di spedizione dall'Europa!

Aggiornamento 02/12: il tablet scende ad un nuovo minimo, giusto in tempo per i regali di Natale. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

BMAX MaxPad I9 Plus: tutto sul nuovo tablet economico, tra specifiche, prezzo ed offerte

BMAX MaxPad I9 Plus è un tablet dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Il dispositivo sfoggia un corpo sottile, presenta angoli arrotondati e un modulo fotocamera piuttosto grande che ospita un singolo sensore. Le cornici sono abbastanza spesse, ma in linea generale il design di questo nuovo tablet segue i trend della fascia di riferimento, ovvero quella medio-bassa.

Il dispositivo è dotato di un ampio schermo IPS da 10.1″ con risoluzione Full HD, offrendo contrasti elevati e colori più vivaci. Sotto la sua scocca si nasconde un SoC Rockchip RK3566 con processore quad-core Cortex-A55 con velocità di clock fino a 1.8 GHz.

Si tratta di una soluzione a basso consumo energetico ed in grado di offrire delle buone prestazioni in più situazioni d'uso, grazie anche alla GPU Mali G52-3EE. Il tutto è accompagnato da 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD per scaricare le proprie app preferite e archiviare tutti i propri ricordi.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, BMAX MaxPad I9 Plus presenta un obiettivo esterno da 5 MP e una selfie-camera da 2 MP, mentre la batteria è un'unità da 5.000 mAh che può essere ricaricata mediante USB-C. Infine, lato software troviamo tutte le più recenti funzionalità introdotte con Android 11 e connettività Wi-Fi.

Passando al prezzo e alla disponibilità, il tablet BMAX MaxPad I9 Plus può essere acquistato su Geekbuying in offerta con codice sconto ad un prezzo super, con spedizione dall'Europa. Il regalo di Natale perfetto se pensate ad un tablet ultra-economico per voi o magari dedicato ai più piccoli!

