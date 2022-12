Alldocube iPlay 50 debutta in promo lancio: 4G e display 2K a soli 122€

Dopo il modello Pro, la casa cinese ha lanciato anche la versione standard del suo ultimo tablet. Il nuovo Alldocube iPlay 50 segue la scia della precedente generazione: abbiamo ancora una volta una soluzione low budget adatta a tutti, un tablet 4G completo ed economico, subito in promozione con codice sconto!

Alldocube iPlay 50 è il nuovo tablet 4G da avere, ora in offerta lancio con codice sconto

Il dispositivo è dotato di uno schermo IPS da 10.4″ con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel) con cornici sottili (solo 7.8 mm): si tratta di un pannello perfetto per godersi i propri contenuti multimediali preferiti. Il cuore di Alldocube iPlay 50 è il chipset Unisoc T618, supportato da 6 GB di RAM e 64 GB di storage. È possibile beneficiare di ancora più spazio utilizzando una micro SD (fino a 1 TB).

Presente all'appello una fotocamera da 8 MP ed un modulo selfie da 5 MP mentre lato software abbiamo Android 12, per la massima fluidità. Non manca il GPS per la navigazione e, come specificato anche poco sopra, abbiamo la connettività 4G LTE.

Il nuovo Alldocube iPlay 50 debutta su Geekbuying ed è disponibile in offerta lancio con codice sconto. Il tablet presenta la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store.

